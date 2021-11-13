En az 1050 gün avantaj sağlar! EYT Emeklilikte yaşa takılanlar çalışması için bu tarihe odaklanıldı! Yıl ve primi dolan herkes...
EYT ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından EYT ile ilgili bir açıklama gelip gelmediği merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamaların ardından EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konuların başında yer alıyor ve 5 formülün öne çıktığı bildiriliyor. Bilindiği üzere 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. 2022 yılında EYT ile ilgili detaylar merak konusu olacak.
En az 1050 gün avantaj sağlar! EYT Emeklilikte yaşa takılanlar çalışması için bu tarihe odaklanıldı! Yıl ve primi dolan herkes... 6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu. Şimdi milyonlar alınacak kararları merakla bekliyor.
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan haberlere ilişkin bir düzeltme ihtiyacı oluşmuştur. Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.
5 FORMÜL MASAYA GELİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.
1. FORMÜL
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 10 yıl prim ödeyerek emekli olabiliyor. Buna kısmi emeklilik deniliyor. EYT kapsamında 3600 günü olanlar için kadınsa 50, erkekse 55 yaşını tamamlayanların emekli edilmeleri bir formül olarak duruyor.