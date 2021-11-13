En az 1050 gün avantaj sağlar! EYT Emeklilikte yaşa takılanlar çalışması için bu tarihe odaklanıldı! Yıl ve primi dolan herkes... 6.3 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren EYT'de yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma takvimlerinde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunduğunu belirterek, öncelikli gündemlerinde emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışma bulunmadığını duyurdu. Şimdi milyonlar alınacak kararları merakla bekliyor.