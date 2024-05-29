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Emlak Konut ezber bozdu! 1.29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi hesaplama || 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı!

Son dönemde yaşanan faiz artışları ve yüksek konut fiyatları nedeniyle konut satışlarında belirgin bir düşüş yaşanırken, sektörde hareketlilik yaratmak adına Emlak Konut'un yeni bir kampanya başlatacağı bildirildi. Emlak Konut'un planladığı kampanya, konut almak isteyenlere büyük fırsatlar sunacak. Özellikle konut kredisi faizlerindeki olası düşüş ve vade sürelerinin uzatılmasıyla, ev sahibi olmak isteyenler için cazip koşulların oluşturulması hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 10:52 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 11:12
Emlak Konut ezber bozdu! 1.29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi hesaplama || 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı! 1

Son yıllarda Türkiye'deki konut piyasasında yaşanan rekor satışların ardından, faiz oranlarının yükselmesi ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlar, ev sahibi olma hayalini zorlaştırdı. Bu gelişmeler, Emlak Konut GYO'yu harekete geçirerek yeni bir kampanya hazırlamaya yönlendirdi.

Emlak Konut ezber bozdu! 1.29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi hesaplama || 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı! 2

Konut Piyasasındaki Güncel Durum
Geçmiş yıllarda, düşük faiz oranları ve ekonomik teşviklerle desteklenen konut satışları, vatandaşların kolaylıkla ev sahibi olmalarını sağlamıştı. Ancak son dönemde Merkez Bankası'nın faiz oranlarını artırması ve konut fiyatlarında görülen aşırı yükselişler, satışları önemli ölçüde düşürdü. Artan faiz yükü ve yüksek konut fiyatları, birçok vatandaşın ev alma planlarını ertelemesine sebep oldu.

Emlak Konut ezber bozdu! 1.29 faizli 72 ay vadeli konut kredisi hesaplama || 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme, taksit hesabı! 3

Emlak Konut GYO'nun Atılımı: 1.29 FAİZLİ KREDİ

Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, kurumun yeni konut kampanyası ile ilgili bilgileri paylaştı. Ev almak isteyen vatandaşlara 4 farklı ödeme seçeneği sunulacağını belirten Erdem, yüzde 1.29 faizle konut kampanyası başlattıklarını açıkladı.

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