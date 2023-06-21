EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!
THY Emlak Konut kura çekimi ve isim listesi hakkında araştırmalar devam ediyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği kura günü henüz açıklanmadı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksit imkanının verildiği projenin tüm detayları ise belli oldu. Buna göre toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...
İstanbul Arnavutköy başvuru sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman şeklindeki sorular sıkça araştırılır oldu. Arnavutköy THY Emlak Konut projesi ile megakent İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olma hayali kuranlar başvurularını tamamladı. Sırada ise kura çekimi var. Başvuru yapanlarda İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak. Ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. İşte diğer detaylar...
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA NE ZAMAN?
Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul'da ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı ancak kura çekim tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.
Kura tarihi belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.