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Haberler Ekonomi EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

THY Emlak Konut kura çekimi ve isim listesi hakkında araştırmalar devam ediyor. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin merakla beklediği kura günü henüz açıklanmadı. 120 ay vade, 7 bin 500 liradan başlayan taksit imkanının verildiği projenin tüm detayları ise belli oldu. Buna göre toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunulacak. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İşte merak edilenler...

21.06.2023 17:59 - Son Güncelleme: 21.06.2023 17:59
EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

İstanbul Arnavutköy başvuru sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman şeklindeki sorular sıkça araştırılır oldu. Arnavutköy THY Emlak Konut projesi ile megakent İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olma hayali kuranlar başvurularını tamamladı. Sırada ise kura çekimi var. Başvuru yapanlarda İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak. Ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. İşte diğer detaylar...

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EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA NE ZAMAN?

Emlak Konut GYO ve THY'nin, İstanbul'da ilk evini alacaklar için başlattığı "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinin kura başvuruları tamamlandı ancak kura çekim tarihine ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Kura tarihi belli olur olmaz haberimizde yer verilecektir.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

Öte yandan başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar yapıldı.

Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

GENÇLERE YÜZDE 20 ÖZEL KONTENJAN AYRILACAK

"İlk Evim, İlk İşyerim" projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel kontenjan ayrıldı.

EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

Projede toplam konut sayısı üzerinden engelliler ile şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca 18-30 yaşlarındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı aranmayacak.

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