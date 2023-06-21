EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA SONUCU SORGULA! 2023 THY İstanbul Yenişehir evleri 1+1, 2+1, 3+1 daire kura TAKVİMİ ve İSİM LİSTESİ!

İstanbul Arnavutköy başvuru sonuçları açıklandı mı, kura ne zaman şeklindeki sorular sıkça araştırılır oldu. Arnavutköy THY Emlak Konut projesi ile megakent İstanbul'da 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olma hayali kuranlar başvurularını tamamladı. Sırada ise kura çekimi var. Başvuru yapanlarda İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak. Ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak. İşte diğer detaylar...