Emekliye yeni tablo! En düşük 7.500 TL alan SSK, Bağkur'lulara...

Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı güncel hesaplı tablolarda! Şu ana kadar oluşan yüzde 3.29 enflasyon farkı ve 6 aylık TÜFE tahminlerine göre hesaplanan yüzde 24.45 enflasyon farkının memur maaşlarına nasıl yansıtılacağı tek tek hesaplandı. Ayrıca şu ana kadar oluşan yüzde 3.29 enflasyon farkı ve 6 aylık TÜFE tahminlerine göre hesaplanan yüzde 24.45 enflasyon farkının da memur emeklisi maaşlarına nasıl yansıtılacağı ortaya çıktı. Peki kim ne kadar alacak? İşte tüm hesaplamalar...
Toplu sözleşme maratonu başladı. Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için yeni ipuçları da geldi.
NASIL HESAPLANACAK?
Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.