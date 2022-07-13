Emekliye tek seferlik 10 bin 500 TL ödeme müjdesi! Anında hesapta ATM’den şimdi gidip çekeceksiniz! Maaşı 3.500 TL olanlar...

Emeklilik dilekçesini SGK'ya teslim edenler dikkat! Peki şartları neler? Nasıl avans alınır? Hangi emekliler ne kadar avans çekebilir? Emekli maaşı için dilekçe verip aylık almayı beklerken bu süreçte nakit sıkıntısı yaşamamak için avans çekmek mümkün!