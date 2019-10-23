Emekliye SSK SGK ve Bağkur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para? 1000 lira promosyon geliyor!
1000 lira promosyon geliyor! Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?
SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1000 TL promosyon fırsatı! Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara 1000 TL promosyon verileceği açıklandı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!
TEB'DEN 1000 TL'YE KADAR PROMOSYON
7 Ekim itibariyle başlayan promosyon dönemine göre, maaşını 36 boyunca bankaya taşıyan emekliler farklı miktarlarda promosyon almaya hak kazanacak. 999 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 850 TL, 1.000 – 1.999 TL maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere de 1.000 TL promosyon verilecek.
Kampanya dönemi içerisinde en az 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi gerekiyor.