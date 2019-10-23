Emekliye SSK SGK ve Bağkur emekli promosyon zammı ve ücreti kaç para? 1000 lira promosyon geliyor!

1000 lira promosyon geliyor! Emekli vatandaşlarımız ek zam ve promosyon ücretlerine kavuşuyor. Bankaların sunduğu teklifleri inceleyen SSK, SGK, Bağ-Kur emeklileri bu fırsatlardan faydalanarak alabileceği en iyi promosyon teklifini öğrenmek istiyor. Sunulan teklifleri inceleyen milyonlarca emekli kendisine en uygun teklifi seçerek maaşını o bankadan alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken bu miktar 1000 TL'ye kadar çıkıyor. Tekliflerin yanında emeklilere ekstra fırsatlar da sunuluyor. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında "Emekli promosyon ücretleri ne kadar oldu?" sorusu yer alıyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

23.10.2019 14:09 - Son Güncelleme: 23.10.2019 14:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





