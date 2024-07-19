Emeklilerin, dul ve yetimlerin kök aylıkları bu ay yüzde 19.31-24.73 zamlanırken, bu artış pek çok kişiye daha yüksek promosyon yolunu açtı. Zamlı maaşlarıyla bir üst limitine geçen emekliler, promosyon güncellemesi yaparak aldığı ödemeyi artırabilecek. İşte detayları…
Emekliler, dul ve yetimler zamlı aylıklarını almaya başlarken, bu ay bir artış da promosyonda ortaya çıktı.
Maaşların artmasından dolayı pek çok emekli bir üst promosyon limitine geçip daha yüksek ödeme alma imkanı elde etti. Yeni maaşlarını alan emekliler, bankalarından güncelleme isteyerek aldığı parayı artırabilecek. İşte detayları…
Sosyal Güvenlik Kurumu, promosyonda hem maaş dilimlerini ve hem de bunlara göre en düşük ödeme tutarlarını geçtiğimiz Nisan ayında güncelledi.