Emekliye, memura, işçiye ara zam var mı? Şafak sayımı başladı! 10.550 TL asgari ücret iddiası! 2023 Mayıs, Haziran, Temmuz 4a,4b,4c’liye maaş kombosu...

Emekliye ara zam var mı sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kameralar karşısına geçerek Temmuz ayında 5.500 TL olarak belirlenen Asgari ücretin 2023 yılı için 8.500 TL olduğunu duyurmuştu. 8.500 asgari ücretin ardından birçok kişi araştırmalara başladı. İşte emekliye, işçiye, memura ara zam tarihi ve tüm detaylar....