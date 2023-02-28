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Haberler Ekonomi Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur'luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur'luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

Emekli ve memurlar Ocak ayında %30 zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Şimdi gözler Temmuz ayında yapılacak 2. zamma çevrildi. İlk veri yüzde 6,65 olarak açıklanmıştı. Şubat ayı için bazı ekonomistler, yüzde 3,48 artış olacağını öngörüyor. Şubat ayı enflasyon oranının da 3 Mart Cuma günü açıklanması bekleniyor. Böylece geriye sadece 4 veri kalacak. Peki, Temmuz'da en düşük emkli memur maaşı kaç TL olacak? Emekliye, memura ek zam yapılacak mı? İntibak gelecek mi? İşte son hesaplamalar haberimizde!

takvim.com.tr
28.02.2023 20:21 - Son Güncelleme: 28.02.2023 20:21
Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

Emekliler ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarını aldılar. Ynei verilerin açıklanmasıyla Temmuz ayı zamlı maaşlar araştırılmaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merak edip ipuçlarını araştırıyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...

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Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

2023 ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Enflasyon beklentisi ile ilgili rakamlar ortaya çıktı. Bazı ekonomistler, Şubat 2023 için Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) aylık tahmini yüzde 3,48 artış yönünde olacağını öngörüyor.

Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası'nın anketine göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 32,46 iken, bu anket döneminde yüzde 35,76 olmuştur.

Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,44 iken, bu anket döneminde yüzde 30,75 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,18 ve yüzde 18,11 olarak gerçekleşmiştir.

Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

2023 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,63 olasılıkla yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 25,31 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 35,26 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülüyor.

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