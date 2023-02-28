Emekliye Memura %6+3 EK ZAM+ İntibak! SSK, Bağkur’luya 6.069 TL, Memura 13.075 TL MAAŞ! Geriye 4 veri kaldı! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar...

Emekliler ve memurlar ocak ayında zamlı maaşlarını aldılar. Ynei verilerin açıklanmasıyla Temmuz ayı zamlı maaşlar araştırılmaya başladı. Milyonlarca memur ve memur emeklisi şimdi hem Temmuz artışını hem de Ağustos ayında yapılacak toplu sözleşmeyle 2024 ve 2025 yılları için belirlenecek zam oranlarını merak edip ipuçlarını araştırıyor. Peki, Temmuz'da en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar...