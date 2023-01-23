Emekliye memura %30+13.52 ZAM FARKI! 1-2-3 aylık yansıtma + 600 puanla 2.587 TL 15 günlük ek gösterge! Memur emeklisine 7.901 TL MAAŞ! Şubat 2023'te...
Emeklilerin ve memurların Ocak ayı kazanımları ek iyileştirmelerle birlikte arttı. SKK emeklilerinin peşinden Bağkur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri bu hafta başladı. Memur emeklileri ise hem %30 hem de ek gösterge artışının farkını ceplerine koyacak. Aylıklarını her ay alanlara 1 aylık, 3'er aylıklar halinde alanlara ödeme dönemine göre 1, 2 ya da 3 aylık tutarında aylık farkı yansıtılacak. Bu kişiler Şubat'ta yeni göstergeye hesaplanan tam aylıklarını hesabında görürken, 15 günlük farklarının da bu tarihte ödenmesi bekleniyor. Peki, memurlar 15 günlük zam farkını ne zaman alacak? Memur emeklileri için maaş farkı ödemeleri ne zaman? İşte tüm detaylar haberimizde...
23.01.2023 13:49 - Son Güncelleme: 23.01.2023 13:49
SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri devam ederken şimdi sıra Bağkur'lulara geldi. Öte yandan memur ve memur emeklilerinin ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge için ödenecek. Bu kapsamda kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Peki, ödemeler ne zaman? 15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesi de 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildi.