Emekliye memura %30+13.52 ZAM FARKI! 1-2-3 aylık yansıtma + 600 puanla 2.587 TL 15 günlük ek gösterge! Memur emeklisine 7.901 TL MAAŞ! Şubat 2023'te...

SSK emeklileri için zamlı maaş ödemeleri devam ederken şimdi sıra Bağkur'lulara geldi. Öte yandan memur ve memur emeklilerinin ödeme takvimi hakkında aramalar hız kazandı. Memur emeklilerine bir zam farkı da ek gösterge için ödenecek. Bu kapsamda kimi emekliler 1 aylık, kimileri 3 aylık zam farkı alacak. Peki, ödemeler ne zaman? 15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...