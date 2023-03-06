Emekliye memura %10 EK ZAM netleşti! EYT, SSK, Bağkur'luya 6.700 TL, Memura (%8 Toplu Sözleşme) 12.630 TL maaş! 5.500, 6.000 TL aylık alanlar...
Ocak ayında yeni maaşlarına kavuşan emekli ve memurlar şimdi de Temmuz'da yapılacak zamma odaklandı. TÜİK tarafından paylaşılan enflasyon verisiyle birlikte 2 aylık oran netleşti. 2 aylık enflasyon yüzde 10 olurken, emekliye, memurlara ve memur emeklilerine şimdiden enflasyon farkı oluştu. Temmuz zammı Şubat itibariyle yüzde 7.96'ya ulaştı. 4 ayda çıkacak enflasyon verilerine göre bu oranda artış yaşanacak. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları kaç TL olacak? Emekliye ve memura ek zam gelecek mi? İşte tüm detaylar haberimizde...
Emeklilerin ve memurların gündeminde Temmuz ayı maaş zammı yer alıyor ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. Şu ana kadar 2 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. Peki, emekli ve memurlar en düşük kaç TL ödeme alacak? İşte tablo tablo maaş hesabı!
OCAK-ŞUBAT ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?
TÜİK Ocak ayı enflasyon verilerini 3 Şubat'ta açıkladı. Buna göre ocakta enflasyon yüzde 6,65 oldu. 3 Mart tarihinde ise Şubat ayı enflasyon verileri yüzde 3,15 olarak açıklandı.
TEMMUZDA MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
2021 yılında imzalanan 6. Dönem toplu sözleşmesinin son zammı Temmuz 2023'te memur ve emekli maaşlarına uygulanacak. Bu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6 + enflasyon farkı oranında zam yapılacak.