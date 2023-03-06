Emekliye memura %10 EK ZAM netleşti! EYT, SSK, Bağkur'luya 6.700 TL, Memura (%8 Toplu Sözleşme) 12.630 TL maaş! 5.500, 6.000 TL aylık alanlar...

Emeklilerin ve memurların gündeminde Temmuz ayı maaş zammı yer alıyor ve ne kadar ödeme yapılacağı merak ediliyor. Her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor ve milyonlarca vatandaş bu imkandan faydalanıyor. Şu ana kadar 2 aylık hesap yapıldı, kalem kalem Temmuz maaş zammı şekillenmeye başladı. Peki, emekli ve memurlar en düşük kaç TL ödeme alacak? İşte tablo tablo maaş hesabı!