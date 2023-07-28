Emekliye maaş zammına ek torbadan pırıl pırıl ödeme çıktı! SSK, Bağ-Kur, EYT: 7.500 TL ve üzeri maaş alanlara 4.500 TL hesaplara yatıyor! 3 gün içinde...

2023 Temmuz maaş zammı sonrası bankalar arasındaki emekli promosyon yarışı kızışıyor. Emekli maaşlarına uygulanacak yüzde 25 zam oranı, milyonlarca emekliyi sevindirdi. Bu gelişmeyle birlikte bankalar, müşteri kazanma hedefiyle emekli promosyon kampanyalarını güncellediler. Emekli promosyonu araştıran emekliler, en yüksek emekli promosyonunu veren bankaları merakla takip ediyor. Pek çok emekli, ek gelir elde etmek amacıyla bankaların promosyon tekliflerini araştırmalara hız verdi. İşte banka banka güncel promosyon kamoanyası...
ZİRAAT BANKASI
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.
VAKIFBANK
Vakıfbank, 1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı için;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapıyor.
Promosyon ödemeleri; 3 yıl süre ile emekli maaşının Vakıfbank'tan alınmasının taahhüt edilmesi koşuluyla ödenecek.