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EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur'luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Haziran'da bayram ikramiyesiyle birlikte erken maaş almaları gündemde olan emeklilerin Temmuz'da ise gelirleri artacak. Enflasyona endeksli artışın yanı sıra ek iyileştirme de gündemde...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 07:05 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 07:05
EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 1

Yaklaşık 16 milyon emekli için Haziran ve Temmuz, kazanç ayları olacak. Haziran'da bayram ikramiyesiyle birlikte erken maaş almaları gündemde olan emeklilere Temmuz'da da zam var.

EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2

Üstelik kök aylıklara yansıtılacak zammın yanı sıra ek iyileştirme de söz konusu olabilecek. Peki emeklileri bu 2 ayda neler bekliyor? Hangi ödeme ne zaman emeklilerin hesabına yatırılacak? İşte detayları..

EMEKLİYE İKİ ÖDEME BİRDEN | SSK ve Bağ-kur’luya %25 memur emeklisine %20 zam! Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 3

10-14 HAZİRAN'DA İKİ ÖDEME BİRDEN
Bu yılın ilk ikramiyesini Nisan'da alan emekliler, Haziran'da da Kurban Bayramı ödemesini hesabında görecek.

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