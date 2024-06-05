Emekliye Haziran'da 18.0000 TL ek ödeme! Bayram önü SSK, Bağ-Kur’luya 2’li maaş yatacak! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olanlar…

Bankaların promosyon rekabeti Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Birçok banka yeni kampanyalarını duyurdu ve emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. Bunun yanında ödenecek olan bayram ikramiyeleri de emeklinin cebini rahatlatacak. İşte bankaların sunduğu en yüksek promosyonlaı ve emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...
Bazı emekliler promosyonlarını güncellerken, bazıları da ödemelerin daha da artacağı düşüncesiyle beklemeyi tercih ediyor. Önümüzdeki dönemde promosyonların 20.000 TL seviyelerine çıkabileceği beklentileri bulunuyor. Haziran ayıyla birlikte emekliler hem bayram ikramiyesi hem de zamlı promosyon alabilecekler. İşte bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve güncel promosyon ödemeleri...
Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zamlar, bazı emeklilerin bir üst maaş dilimine geçmesini sağlayarak daha yüksek promosyonlardan yararlanma imkanı sunabilir. Örneğin, aylığı 14.000 TL olan bir emekli, Temmuz'da maaşı artınca daha yüksek promosyon alabilecek.
🌟 Akbank
10.000 TL altı aylık: 6.250 TL
10.000-14.999 TL arası: 10.000 TL
15.000-19.999 TL arası: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Ekstra: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para.