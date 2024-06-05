Emekliye Haziran'da 18.0000 TL ek ödeme! Bayram önü SSK, Bağ-Kur’luya 2’li maaş yatacak! Tahsis numarası 0,2,4,6,8 olanlar…

Bankaların promosyon rekabeti Haziran ayında da hız kesmeden devam ediyor. Birçok banka yeni kampanyalarını duyurdu ve emeklilere çeşitli promosyonlar sunuyor. Bunun yanında ödenecek olan bayram ikramiyeleri de emeklinin cebini rahatlatacak. İşte bankaların sunduğu en yüksek promosyonlaı ve emekli ikramiyesi ödeme tarihleri...