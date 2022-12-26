Emekliye en az 7.173 TL maaş, Memura 12 bin 747 MAAŞ! Ocak 2023'te EYT'lilere, SSK-Bağkur'luya %66 ZAM! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...
Son olarak asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte gözler EYT, emekli ve memur maaş zamlarına çevrildi. Asgari ücrete yapılan zammın ardından emekli ve memur için zam beklentisi arttı. Peki, 2023 Ocak'ta EYT, emekli, memur maaşları kaç TL olacak? İşte merak edilenler haberimizde!
Ocak 2023'te EYT'lilerin maaşları için geri sayım başladı. Asgari ücret artışı için detaylar netleşti, gözler emeklilerin ve EYT'lilerin maaşlarına çevrilmiş durumda. Yapılan tahminler neticesinde en düşük emekli aylığının 5 bin lira sınırını geçmesi bekleniyor. Memur ve emeklileri için ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda en düşük memur maaşı, artış yüzde 35 olursa 12 bin 292, yüzde 40 olursa 12 bin 747 liraya yükselecek. Peki, 2023'te EYT'lilerin maaşı kaç TL olacak? En düşük-en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!
Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam da Başkan Erdoğan'ın gündemindeydi.
Başkan Erdoğan açıklamasında "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." ifadelerine yer verdi.
MEMUR VE EMEKLİ ZAMLARI
Memur ve emekli maaşlarında büyük bir beklenti oluştu. Emeklilere yüzde 42, memurlara yüzde 41 civarında bir zam yapılmıştı. Yapılacak olan zammın yanında sosyal refah düzenlemesi de olacak.
Cumhurbaşkanımız herhangi dokunuş yapmazsa memur ve emekli maaşlarına yüzde 15'lik bir zam olacak. En az yüzde 25-30 arasında bir zam yapacaktır Cumhurbaşkanımız.