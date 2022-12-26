Emekliye en az 7.173 TL maaş, Memura 12 bin 747 MAAŞ! Ocak 2023'te EYT'lilere, SSK-Bağkur'luya %66 ZAM! 3.500, 4.000, 5.500 TL üstü aylık alanlar...

Ocak 2023'te EYT'lilerin maaşları için geri sayım başladı. Asgari ücret artışı için detaylar netleşti, gözler emeklilerin ve EYT'lilerin maaşlarına çevrilmiş durumda. Yapılan tahminler neticesinde en düşük emekli aylığının 5 bin lira sınırını geçmesi bekleniyor. Memur ve emeklileri için ek iyileştirme de gündemde. Bu kapsamda en düşük memur maaşı, artış yüzde 35 olursa 12 bin 292, yüzde 40 olursa 12 bin 747 liraya yükselecek. Peki, 2023'te EYT'lilerin maaşı kaç TL olacak? En düşük-en yüksek emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde!