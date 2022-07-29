Emekliye en az 5.281 TL, memura 10 bin 350 TL maaş! 2023 Ocak zammı için ipucu geldi! TEFE TÜFE Ocak enflasyon zammı ile SSK, Bağkur'luya %12, memurlara %13.68 artış hesaplama tablosu!
Emekliler ve memurlar Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koydu. Ocak ayı zammı için ipuçları gelmeye başladı. Merkez Bankası tarafından yıl sonu enflasyon tahminini 60.4 açıklandı. Emekli ve memurlar şimdiden Ocak zammını beklemeye başladı. 6 aylık veri sonrası Ocak zammı da netleşecek. Yıl sonu tahminine göre ocak zammı SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yüzde 12.68, memurlara ve emeklilerine ise yüzde 5.68 fark ile 13.68 zam göründü. Peki, kim ne kadar alacak? Ocak zammı ile emekli memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
29.07.2022 21:04 - Son Güncelleme: 29.07.2022 21:05
Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyan emekli ve memular için şimdi de Ocak ayı maaşları için ipucu geldi. Merkez Bankası yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 60.4 olarak açıkladı. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklilerine Ocak ayında yüzde 12.68, memurlara ve emeklilerine ise yüzde 5.68 fark ile 13.68 zam göründü. Buna göre en düşük maaş zam oranı yüzde 13.68 olursa memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 350 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 6 bin 909 liraya yükselecek. Peki, Ocak ayı zamlı emekli memur maaşları kaç TL olacak? İşte tablolarla Ocak ayı emekli memur zamlı maaşlar...