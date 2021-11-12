Emekliye en az 1736 TL! Ocak ayında gelirler daha da artacak! SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı
Peş peşe açıklama yapıldı. Milyonların gözü buradaydı! SGK-SSK ve Bağkur'lu zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı. Memur emeklileri, SGK emeklilerinin maaşlarına yapılacak olan zam oranları birbirinden farklıdır. 2022 senesinde yapılacak zam, 2021 son 6 aylık enflasyon seviyesine göre belli olacak. Emekliye yapılacak zammın net rakamı kasım ve Aralık ayları enflasyon oranlarının açıklanmasından sonra meydana çıkacak. Şu anda oluşturulan tahminlere göre emekliye yapılacak zamlarla en düşük maaş 1736 TL olacak.
2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almakta. TÜİK bilgilerine göre Temmuz ile Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu miktar tarafında emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili bir düşünce oluştu. Kasım ve Aralık ayında ise açıklanacak olan enflasyon civarlarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, 2022 Ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve kamu personeli emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
2021 seneninın bitmesine son 2 ay kalırken emekliler gözünü, kulağını gelecek zam haberine dikti. SSK ve BAĞKUR emeklileri bu senenin ikinci %50 sinde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak Türkiye İstatistik Kurumu son olarak ekim ayı enflasyon rakamını açıklamıştı.
YÜZDE 9.17 TAHMİNİ
TÜİK bilgilerine göre Temmuz ve Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Geriye ise 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık ayında açıklanacak olan enflasyon civarlarına göre emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Merkez Bankası'nın 2021 senesi enflasyon ön görülerine bakıldığında 6 aylık enflasyon bir başka söyleyişle emeklilerin vakit yüzde 9.17 olacak.
ŞU ANA KADAR AÇIKLANAN ENFLASYON ORANINA GÖRE HESAPLANAN EMEKLİ MAAŞLAR
Şu ana kadar belirtiler enflasyon seviyesine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2350 liradan 2508 liraya, çiftçilerde 1567 liradan 1993 liraya, 2000'den evvel emekli olan SSK'lılarda 2624 liradan 2800 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1626 liradan 1736 liraya çıkacak.