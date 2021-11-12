Emekliye en az 1736 TL! Ocak ayında gelirler daha da artacak! SGK-SSK ve Bağkur’lu zamlı maaşı kuruşu kuruşuna hesaplandı

2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almakta. TÜİK bilgilerine göre Temmuz ile Ekim enflasyonu yüzde 6.72 olarak gerçekleşti. Açıklanan bu miktar tarafında emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili bir düşünce oluştu. Kasım ve Aralık ayında ise açıklanacak olan enflasyon civarlarına göre maaşlara yapılacak zam miktarı belli olacak. Peki, 2022 Ocak ayı emekli zammı ne kadar olacak? En düşük SSK-BAĞKUR ve kamu personeli emekli maaşları ne kadar, kaç TL olacak?