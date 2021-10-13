Emekliye en az 1695 TL -2.449 TL ve 1.735 TL! 2000’den sonra emekli olanlar dikkat! Enflasyon rakamlarına göre kuruşu kuruşuna hesaplandı!

Temmuz ve eylül ayı enflasyon rakımı yüzde 4.23 olarak TÜİK doğrultusundan açıklandı. Bu da emeklilerin yüzde 4.23 seviyesinde zam alacağı manasına geliyor. Ekim, kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon rakamına göre bu zam seviyesi ya artacak ya da azalacak. Merkez Bankası tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 5.21 olacak.



