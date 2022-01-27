Emekliye ek zam ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! Ve başladı, maaş farkı bekleyenler hesaplarınızı kontrol edin! Emekli Sandığı...

TÜİK'in açıklanan 6 aylık enflasyon oranı ve toplu sözleşme farkı ile ilave edilerek memur ve memur emeklisi maaşlarına zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de artışa ek zam yapıldı. Memur ve emeklilerin böylelikle hem maaşları arttı hem de ilave zam aldı. Ancak maaşlar 1'i ile 5'i arasında yatırıldığından ek zamlar ödenememişti. Ek zamlar 27 Ocak itibariyle hesaplara yatmaya başlıyor. Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, dul veya yetim aylığı alan milyonlarca kişi maaş farklarını bugün PTT'den ile alabilecek. İşte detaylar...