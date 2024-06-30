EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca emeklinin maaş artışı 3 Temmuz'da belli oluyor. Artan maaşlar emeklinin ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek. Tüm emekliler maaş artışlarının yanında bir de ek ödemeyi maaşlarında görüyor. Maaşa göre yüzde 4 veya yüzde 5 olarak uygulanan ek ödemeler bir vergi iadesi olarak her emekliye her ay ödeniyor.
Emekliler ve memurlar ile birlikte milyonlarca vatandaşın gözü 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve memur maaşlarının dışında sosyal ödemelere yapılacak artışlar da bu tarihte belli olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık enflasyon oranında enflasyon artışı alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı alıyor.
Bu yıl 5 aylık enflasyon yüzde 22.72 çıkarken 6 aylık enflasyonun yüzde 25.83 çıkması bekleniyor. Buna göre de SSK VE Bağ-Kur emeklilerinin temmuz enflasyon artışı yüzde 25.8 olurken memurlar ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 10'luk toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile yaklaşık yüzde 21 olarak hesaplanıyor.