EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?

Milyonlarca emeklinin maaş artışı 3 Temmuz'da belli oluyor. Artan maaşlar emeklinin ek ödeme rakamlarını da yukarı çekecek. Tüm emekliler maaş artışlarının yanında bir de ek ödemeyi maaşlarında görüyor. Maaşa göre yüzde 4 veya yüzde 5 olarak uygulanan ek ödemeler bir vergi iadesi olarak her emekliye her ay ödeniyor.