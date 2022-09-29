Emekliye ek ödeme 10 bin TL oldu! Bankaya gidene 3 yıllık peşin veriliyor! Promosyon kampanyası bugün yarın sona eriyor! Ziraat, FİBA, Halkbank...
Emekliye ek ödeme 10 bin TL oldu! Bankaya gidene 3 yıllık peşin veriliyor. Promosyon bekleyen vatandaşlar bankaların güncel kampanyalarını öğrenmek istiyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, maaşını taşıyan müşterilerine promosyonunun yanında cazip fırsatlar sunuyor. Peki Ziraat, Vakıf, Halkbank ne kadar promosyon veriyor? TEB, İNG, QNB, HSCB promosyonu kaç TL? En yüksek promosyonu veren banka değişti! 3 yıllık sözleşme yapan 4a, 4b, 4c'lilere 10 bini aşan ödemeler yapılıyor. İşte banka banka yeni promosyon kampanyaları!
Bankaların promosyon yarışında rakamlar 10 bine dayandı. Güncel Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, ve Yapı Kredi emekli promosyon kampanyalarına haberimizde yer verdik. Promosyonun yanında, bankaya emekli arkadaşı ile gelenlere de ek ödeme yapılıyor. Böylelikle emeklinin alacağı ödeme yükseliyor. işte detaylar...
13 milyon emekliyi yakından ilgilendiriyor! Emekli promosyon başvuruları 30 Eylül'de sona erecek. Bankaların promosyon kampanyalarının sona ermesine sayılı günler kala promosyon veren bankalar merak konusu oldu.
2022 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi şöyle;
Maaş Tutarı: 1.500 TL - 2.500 TL Arası Maaş Alanlar
Mevcut Promosyon: 850
1 Fatura Talimatina Ek ödül : 750
Toplam Promosyon: 1,600
Mevcut Promosyon: 1,000
1 Fatura Talimatina Ek ödül : 750
Toplam Promosyon: 1,750
EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON
Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.
EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
Müşterilerini rakiplere kaptırmak istemeyen bankalar 3 yıllık sözleşme karşılığında 8 bin 250TL'ye kadar yükselen emekli promosyon ödemeleri 10 bin TL'ye dayandı. Üç yıl boyunca bankada kalma sözü veren tanıdıklarına tavsiye eden emekliler yaklaşık 10 bin TL emekli promosyonu ödemesi alabilecek.