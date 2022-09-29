Emekliye ek ödeme 10 bin TL oldu! Bankaya gidene 3 yıllık peşin veriliyor! Promosyon kampanyası bugün yarın sona eriyor! Ziraat, FİBA, Halkbank...

EMEKLİYE 10 BİN, MEMURA 41 BİN 500 LİRAYA VARAN PROMOSYON

Emekli promosyonu ödemeleri 8 bin 250 TL'ye kadar çıkarken emekli yakınını kampanyaya dahil edenler, 10 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi alabiliyor. Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon yarışı sürüyor. Memur promosyonlarında ise bazı kurumlar 41 bin 500 liraya sözleşme yeniledi.