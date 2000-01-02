Emekliye EK %70 intibak zammı! SSK, Bağkur’luya maaş + 1.300 TL ilave! 2000-01-02-03-04 sigortalılar PLATİN TAKIMDA! 5.500 TL üstü alanlar...

"2000'den sonra emekli olanlar için intibak hayata geçirilmeli"

Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, "Emekli aylıkları, net 8 bin 506 lira olan yeni asgari ücretin bir hayli altında kaldı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli." talebini dile getirdi.