Emekliye EK %70 İNTİBAK ARTIŞI! SSK Bağkur'luya 6.175 TL + 1.300 TL ilave artış! 2000-2001-2003-2005-2008 sigortalılar ZÜMRÜT takımda!
Ocak ayında zamlı maaşına kavuşan emekliler ve memurlar 2. zam için hesaplamalara başladı. Öte yandan 2000 sonrası emekliler maaşlarına intibak artışı gelecek mi merak ediyor. Yeni duyurular gelmeye devam ederken, TÜED Genel Başkanı Ergün, emekli maaşlarına intibak zammı talebinde bulundu. Öte yandan, aylıklarda kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmesi ve yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranının yüzde 70'e yükseltilmesini talep etti. Peki, emekliye intibak zammı gelecek mi 2023? İşte detaylar...
2000-2008 arasında sigortalı olanların emekli maaşlarıyla ilgili açıklama geldi. Temmuz zammının yanı sıra intibak yasası hakkında aramalar gün geçtikçe artıyor. Bu yasayla birlikte 2000 öncesi emekli olanlar ile 2000 sonrası emekli olanların aylıkları arasındaki fark giderilecek, prim eşitlenecek, maaşlarda artış meydana gelecek. Peki, 2023 yılında intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti.
"2000'den sonra emekli olanlar için intibak hayata geçirilmeli"
Ergün, 2000 öncesi dönemde asgari ücretle çalışan işçilerin net asgari ücretin üzerinde emekli aylık aldığını belirterek, "Emekli aylıkları, net 8 bin 506 lira olan yeni asgari ücretin bir hayli altında kaldı. Emekli aylıklarında kalıcı artışlar için emekli aylığı hesaplanmasında gösterge sistemine geçilmeli ve mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı, yüzde 70'e yükseltilmeli." talebini dile getirdi.