Emekliye dev promosyon KAMPANYASI! Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesaplara yatıyor! 9.200 TL almak için son günler! Ziraat, Halkbank, TEB...

HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arasında olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10 bin lira ve üzeri olanlara 7.500 lira veriyor.

Ayrıca yeni kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlara 1.000 lira bonus hediye ediyor. Direkt müşteri temsilcisine ulaşma, ücretsiz tıbbi bilgi ve danışmanlık ile ambulans gibi imkanlar da var.