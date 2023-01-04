Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57'yi aşacak
Milyonlarca memur ve emekliye bu ay yüzde 30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak. Peki, nasıl uygulanacak? En yüksek artışı kim alacak? SSK ve BAĞ-Kur emeklilerinin maaşlarına nasışl yansıyacak? Takvim.com.tr emeklilerin merak ettiği soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...
04.01.2023 22:40 - Son Güncelleme: 04.01.2023 22:44