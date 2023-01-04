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Haberler Ekonomi Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57'yi aşacak

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57'yi aşacak

Milyonlarca memur ve emekliye bu ay yüzde 30 zam yansıtılırken, taban emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmasıyla bazı kişiler ikinci bir artıştan yararlanacak. Yüzde 30 zamma ilaveten bin 722 liraya varan seyyanen artış imkanı olacak. Peki, nasıl uygulanacak? En yüksek artışı kim alacak? SSK ve BAĞ-Kur emeklilerinin maaşlarına nasışl yansıyacak? Takvim.com.tr emeklilerin merak ettiği soruları sizler için cevapladı. İşte detaylar...

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
Özel haber
04.01.2023 22:40 - Son Güncelleme: 04.01.2023 22:44
Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak

Yeni yıla hem çalışanlar hem emekliler yeni maaşla başlıyor.

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Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak

Asgari ücretin ardından memurların ve emeklilerin de zam oranı belli oldu.

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği müjdeyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammına 14.60, memurların ve memur emeklilerinin artışına 13.52 puan refah eklendi.

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak

Tüm memur ve emeklilere yüzde 30 zammın yolu açıldı.

Emekliye çifte zam! Maaşlarda %30 + 1722 TL seyyanen artış: Kazanç %57’yi aşacak

Ancak artış bununla sınırlı kalmadı. Taban emekli aylığı ödemesi 3 bin 500 liradan yüzde 57.14 artışla 5 bin 500 liraya yükseltilerek bazı kişilere ikinci bir zammın yolu açıldı.

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