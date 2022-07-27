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Haberler Ekonomi Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara şartsız karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara şartsız karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankaların emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını taşıdıkları taktirde binlerce lira para kazanıyor. Ödeme almak için emekli maaşını o bankadan çekmek yetiyor. Kampanyalar kapsamında yanında başka bir emekliyi de o bankadan emekli maaşı çekmeye ikna edenler daha çok para kazanabiliyor. Bu noktada Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG Bank ve diğer bir çok banka hem müşterisi olup hem de emekli maaşını taşıma sözü verenlere akla hayale gelmeyecek boş keseden ödeme yapıyor. İşte banka banka 2022 yeni güncel emekli promosyon ödeme miktarı...

27.07.2022 12:42 - Son Güncelleme: 27.07.2022 12:42
Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankalar arası promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. ING Bank'tan yapılan açıklamada maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaparlarsa 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon alabilecek. Böylelikle toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon elde edecekler. Bu kampanyadan 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yararlanmak mümkün. İşte banka banka karşılıksız geri ödemesiz promosyon kampanyaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 27 TEMMUZ 2022

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

VAKIFBANK

Maaşı 1.500L'ye kadar olanlara 3 sene amacıyla toplam 500 TL, 1.500-2.500 TL arasında olanlara 625 TL, 2.500 TL ve üzeri olanlara 750 TL ödeme sağlanıyor.

Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

QNB FİNANSBANK

Maaşını QNB Finansbank'a taşıyan emeklilere net 5.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

1.499 TL altında maaş alanlara 3.500 TL,
1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 4.250 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 5.000 TL nakit promosyon ödeniyor.

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