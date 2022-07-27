Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara şartsız karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...

Bankalar arası promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. ING Bank'tan yapılan açıklamada maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaparlarsa 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon alabilecek. Böylelikle toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon elde edecekler. Bu kampanyadan 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yararlanmak mümkün. İşte banka banka karşılıksız geri ödemesiz promosyon kampanyaları...