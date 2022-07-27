Emekliye bol keseden ödeme! Tam tamına 6 bin 250 TL! 1500 - 4.687 TL arası emekli maaşı alanlara şartsız karşılıksız geri ödemesiz nakit para jesti! Halkbank, Vakıfbank, Ziraat...
Bankaların emekli promosyon kampanyaları yenilendi. Milyonlarca emekli vatandaş maaşlarını taşıdıkları taktirde binlerce lira para kazanıyor. Ödeme almak için emekli maaşını o bankadan çekmek yetiyor. Kampanyalar kapsamında yanında başka bir emekliyi de o bankadan emekli maaşı çekmeye ikna edenler daha çok para kazanabiliyor. Bu noktada Denizbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, İNG Bank ve diğer bir çok banka hem müşterisi olup hem de emekli maaşını taşıma sözü verenlere akla hayale gelmeyecek boş keseden ödeme yapıyor. İşte banka banka 2022 yeni güncel emekli promosyon ödeme miktarı...
Bankalar arası promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor. ING Bank'tan yapılan açıklamada maaşını taşıyan emekliler, emekli arkadaşlarını ING'li yaparlarsa 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda bin 250 TL'ye varan ek promosyon alabilecek. Böylelikle toplamda 6 bin 250 TL'ye varan promosyon elde edecekler. Bu kampanyadan 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yararlanmak mümkün. İşte banka banka karşılıksız geri ödemesiz promosyon kampanyaları...
EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI 27 TEMMUZ 2022
ZİRAAT BANKASI
Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.
HALKBANK
Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.