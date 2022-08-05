Emekliye beklenen ödemeler başladı! Bankaya gidip paranıza bakın! 4a, 4b, 4c tümünü kapsıyor! Yaklaşık 8000 TL...

Emekliye en yüksek promosyon ödemesi o bankada! Bankaların promosyon kampanyaları devam ediyor. Ağustos ayı sonuna kadar süre tanındı. Kimi banka aylık net geliri 1.500 liraya kadar olanlara 4.650, 1.500-2.500 lira arasında olanlara 5.800, 2.500 lira ve üzerinde olanlara ise 7.000 lira promosyon ödüyor. Kimi banka ise kampanya kapsamında maaşa göre 4.850, 6.000, 7.250 lira nakit promosyon ödemesi yapıyor. Ayrıca 'yakınını getir' kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 lira ilave ödeme gerçekleştiriyor. İşte bankaların emekli promosyon ödeme miktarı...