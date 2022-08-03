Emekliye 9.990 TL ödeme! SSK, Bağkur, 4C'li emeklilerin IBAN hesabına 0 faizli nakit para yatacak! QNB, PTT, Halkbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi...

Tüketici Kredisi için 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dur.

Sıfır konut kredisi ürününe ilişkin faiz oranı ve ödeme bilgilerine hesaplama aracı alanından ulaşılabilmektedir.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.