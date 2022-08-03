Emekliye 9.990 TL ödeme haberi az önce geldi! SSK, Bağkur, 4C'li emeklilerin IBAN hesabına 0 faizli nakit para yatacak! QNB, PTT, Halkbank, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi...
Maaşını banka üzerinden alan emekliler için, bankalar kendi müşterilerine özel faizli ya da faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Faizsiz kredi imkanlarından faydalanmak isteyen emekliler, bankaların emeklilere özel hazırladığı kredileri araştırmaya başladı. Peki emekliye özel faizli ya da düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? Emeklilerin faizli ya da faizsiz kredilerden faydalanması için başvuru şartları nelerdir? Özellikle kamu bankaları emeklilerin kredi çekmek için tercih ettiği bankalar arasında yer alıyor. Haberimizde banka banka faizsiz veya düşük faizli kredi veren bankaların listesine ve kampanyalarına ulaşabilirsiniz.
Emeklilere faizsiz kredi veya düşük faizli kredi kampanyalarında 2022 yılı Ağustos ayında rekabet artmış durumda! Faizsiz emekli ihtiyaç kredisinde 60 ay vade ve 100 Bin TL'ye kadar üst limitte kampanya detayları belli oldu. Artan emekli maaşı sonrası emeklilerin çekebileceği en fazla kredi miktarı da arttı. İşte bankaların faizsiz emekli kredi kampanyaları detayları takvim.com.tr'de....
Tüketici Kredisi için 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dur.
Sıfır konut kredisi ürününe ilişkin faiz oranı ve ödeme bilgilerine hesaplama aracı alanından ulaşılabilmektedir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Yıllık Maliyet oranı faiz tahsis ücreti ve vergiler temel alınarak hesaplanmıştır. 35 yaş için hesaplanan 1 yıllık ortalama sigorta masrafı tüketici kredisi için 39,67-TL, konut kredisi için 108,19.-TL'dir.
Kredi paketine ait faiz oranlarından; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, DASK, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası ve Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az üç tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.
Konut Kredisi için; Bankkart, KMH ve Talimat Ürünlerine sahip olan veya yeni başvuruda bulunan; BES, AZG, Konut Sigortası, KASKO, Eşya Sigortası, Klasik Sivil Yangın Sigortası ürünlerinden en az dört tanesine sahip olan veya yeni başvuruda bulunanlar faydalanabilecektir.
Kampanyadan maaşını Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz faydalanabilecektir.
Detaylı bilgi için şubelerimize başvurabilirsiniz.
Banka gerekli görülmesi halinde kredi koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.