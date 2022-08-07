Emekliye 9.850 TL ödeme haberi şimdi geldi! SSK, Bağkur, 4C'li IBAN veya ATM'den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...
SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri amacıyla faizsiz kredi olanağı tanıyan bankalar, emeklilerin en çok araştırdığı mesele oldu. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ve sıfır faizle kredi inceleyen emekliler faizsiz kredi müjdesi bekliyor. Ziraat Bankası, Garanti, Halkbank, Denizbank ve diğer bankalar emekli maaş ödemelerini yaptığı emeklilere özel kampanyalar sunuyor. SGK-SSK ve Bağ-kur emeklilerine kredi veren bankalar ve ideal faiz oranları hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer alıyor...
07.08.2022 22:43 - Son Güncelleme: 07.08.2022 23:35
Emekliye kredi kampanyaları başladı. SSK, Bağkur, 4C'liye faizsiz kredi veren bankalar var mı inceleyen emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı diye de sorguluyor. Kamu bankaları ve özel bankalar maaş ödemelerini yaptığı emeklilere ideal faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Bankalar emekliler amacıyla ideal faizli mini gereksinim kredisi kampanyalarını yalnızca kendi müşterileri amacıyla yapıyor. Peki, emekliye özel faizsiz veya düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? İşte banka banka kredi kampanyaları!