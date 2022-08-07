Emekliye 9.850 TL ödeme haberi şimdi geldi! SSK, Bağkur, 4C'li IBAN veya ATM'den faizsiz nakit para çekecek! Garanti, Ziraat, PTTBank, Denizbank...

Emekliye kredi kampanyaları başladı. SSK, Bağkur, 4C'liye faizsiz kredi veren bankalar var mı inceleyen emekliler, emekliye faizsiz kredi müjdesi var mı diye de sorguluyor. Kamu bankaları ve özel bankalar maaş ödemelerini yaptığı emeklilere ideal faiz oranları ile ihtiyaç kredisi vermeye başladı. Bankalar emekliler amacıyla ideal faizli mini gereksinim kredisi kampanyalarını yalnızca kendi müşterileri amacıyla yapıyor. Peki, emekliye özel faizsiz veya düşük faizli kredi veren bankalar hangileri? İşte banka banka kredi kampanyaları!