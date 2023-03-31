RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşları 7.500 TL'ye, ikramiyler ise 2.000 TL'ye çıkarıldı. Nisan ayında oldukça kazançlı çıkacak emekliler ve EYT'liler, bazı soruları merak edip araştırıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, maaşların yatacağı tarihe odaklandı. Bu yasadan EYT'liler de faydalanacak. Peki, Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erkene alınır mı? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!

takvim.com.tr
31.03.2023 16:08 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:13
Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Emekli maaşı ödeme tarihleri hakkında aramalar hız kazandı. 4A SSK, 4B Bağ-Kur ve EYT emeklileri, tahsis numarasına göre emekli maaşlarını fark tarihlerde alacak. Peki, emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oluyor

2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.

EYT'LİLER MAAŞLARI NE ZAMAN ALACAK? | VİDEO

Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 5 bin 500 TL olan emekli alt sınır aylığı tutarının 2023/Nisan ödeme döneminden itibaren yüzde 36,36 artışla 7 bin 500 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

Böylece en düşük emekli maaşı Aralık 2022'ye göre yüzde 114,3 artırılmış oldu.

Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT’linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...

2023 yılı Nisan ayı ödeme döneminden itibaren dosya bazında ödenen aylıklar 7 bin 500 TL olarak ödenecek ve 8,8 milyon emekli bu düzenlemeden yararlanacak.

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