Emekliye 9.500 TL ödeme! O tarihte hesaplara yatıyor, tahsis nosuna göre liste geldi! SSK, Bağkur, 4A, EYT'linin Nisan 2023 maaş takvimi kesinleşti! 5.500, 6.000, 7.500, 8.000 TL maaş alanlar...
Emekli maaşları 7.500 TL'ye, ikramiyler ise 2.000 TL'ye çıkarıldı. Nisan ayında oldukça kazançlı çıkacak emekliler ve EYT'liler, bazı soruları merak edip araştırıyor. En düşük emekli maaşının yükseltilmesi emekliler tarafından memnuniyetle karşılanırken gözler, maaşların yatacağı tarihe odaklandı. Bu yasadan EYT'liler de faydalanacak. Peki, Nisan ayı emekli maaşları ne zaman yatacak, erkene alınır mı? İşte tahsis numarasına göre ödeme takvimi!
31.03.2023 16:08 - Son Güncelleme: 31.03.2023 16:13
En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL oluyor
2019 yılında 1.000 TL olarak getirilen emekli alt sınır aylığı 2020 yılında 1500 TL'ye, 2022 yılı Ocak ayında 2 bin 500 TL'ye yükseltildi. 2022 yılı Temmuz itibarıyla 3 bin 500 TL'ye, 2023 yılı Ocak itibarıyla da 5 bin 500 TL'ye yükseltildi.