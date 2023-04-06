Emekliye 9.500 TL ödeme haberi bu sabah geldi! Maaşı 7.500, 8.000, 8.250, 9.000 TL olan emekliler! 2.000 TL Ramazan parası verilecek! 2,4,6,8 IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

İŞTE ÖDEME TAKVİMİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklamasına göre; SSK kapsamında aylık alanlardan ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Nisan olanlara 14 Nisan'da, ödeme günü 21, 22 ve 23 Nisan olanlara 15 Nisan'da, ödeme günü 24, 25 ve 26 Nisan olanlara 16 Nisan'da aylık ve ikramiyeleri ödenecek. Bağ-Kur kapsamında olanların aylık ve ikramiyeleri ise ödeme günü 25 ve 26 Nisan olanlara 17 Nisan'da, ödeme günü 27 ve 28 Nisan olanlara 18 Nisan'da yatırılacak.