Emekliye 9.500 TL EK ödeme! Ocak-Şubat 2023 Promosyon ücret TABLOSU! '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüttü vermek yeterli! Maaşı 5.500, 6.000, 7.000 TL olanlar...
Emekli promosyon ödemeleri sıklıkla merak edilip araştırılmaya başlandı. Bazı bankalar yapmış olduğu kampanyalarla birlikte emekli promosyon ödemelerini yükseltti. Ocak ayı zamlı maaşlarına yavaş yavaş kavuşmaya başlayan emekli vatandaşlar bu kapsamda bankalar tarafından sunulan promosyon tekliflerini araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL oldu 2023? En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte detaylar!
17.01.2023 16:24 - Son Güncelleme: 17.01.2023 16:24
Ocak ayıyla birlikte promosyonda zam beklentisi arttı. Son olarak 2022 Kasım ayında taban ödemeler 19 banka tarafından artırılmıştı. 2023 yılıyla birlikte 13 milyon emekli vatandaşın gündeminde banka promosyon ücretleri yer alıyor. 3 yıllık dönem için maaşa göre en az 5.000 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor. Peki, Ocak 2023 emekli promosyonları kaç TL oldu? İşte merak edilenler...
23 BİN TL TAHMİNİ
EYT yasası ile birlikte milyonlarca kişinin emekli olması beklenirken bir yandan da en çok merak edilen konulardan biri emekli promosyonları oldu. 7.500 TL'ye kadar yükselen emekli promosyonun 23 bin TL'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.