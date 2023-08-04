Emekliye %9,49 kök zam netleşti! SSK, Bağkur, EYT, SGK'lıya en düşük 10.817,44 TL ham maaş! İntibak payı, seyyanen ödeme, kümülatif artış...

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Milyonlarca emekli, gelecek yılın ocak ayında maaşlarına yönelik beklenen düzenlemelerin heyecanını şimdiden yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ve ek iyileştirme uygulaması için ilk sinyal geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Buna göre zamlı maaşlar için ilk veri açıklanmış oldu. Peki, en düşük emekli maaşına zam gelecek mi? SSK, Bağkur Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar ve hesaplı tablo haberimizde...