SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Ekonomi Galerileri

Emekliye %9,49 kök zam netleşti! SSK, Bağkur, EYT, SGK'lıya en düşük 10.817,44 TL ham maaş! İntibak payı, seyyanen ödeme, kümülatif artış...

SSK ve Bağkur emeklileri için merakla beklenen veri açıklandı. Ocak ayındaki enflasyon artışını gösterecek ilk oran TÜİK tarafından duyuruldu. 6 aylık veri için ipucu ortaya çıkarken, maaşlarda ek iyileştirme de bekleniyor. Böylelikle milyonlarca emeklinin maaşı ocak ayında değişecek. Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini için hesaplamalar yapıldı. Peki, Ocak 2024'te en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SSK, Bağkur maaşlarına ne kadar zam gelecek? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 06:30 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 07:54
Emekliye %9,49 kök zam netleşti! SSK, Bağkur, EYT, SGK’lıya en düşük 10.817,44 TL ham maaş! İntibak payı, seyyanen ödeme, kümülatif artış... 1

Milyonlarca emekli, gelecek yılın ocak ayında maaşlarına yönelik beklenen düzenlemelerin heyecanını şimdiden yaşıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak enflasyon artışı ve ek iyileştirme uygulaması için ilk sinyal geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz ayında enflasyon oranı yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Buna göre zamlı maaşlar için ilk veri açıklanmış oldu. Peki, en düşük emekli maaşına zam gelecek mi? SSK, Bağkur Ocak zammı ne kadar olacak? İşte detaylar ve hesaplı tablo haberimizde...

Emekliye %9,49 kök zam netleşti! SSK, Bağkur, EYT, SGK’lıya en düşük 10.817,44 TL ham maaş! İntibak payı, seyyanen ödeme, kümülatif artış... 2

EMEKLİ VE MEMURLAR İÇİN İLK VERİ GELDİ

Yaklaşık 16 milyon emekli ve 4 milyon memur gözünü şimdiden Ocak zammına çevirdi. Memurların ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme süreci heyecanla takip edilirken, enflasyon verileriyle de ipuçları geliyor.

Emekliye %9,49 kök zam netleşti! SSK, Bağkur, EYT, SGK’lıya en düşük 10.817,44 TL ham maaş! İntibak payı, seyyanen ödeme, kümülatif artış... 3

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin TÜFE verisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammını, memurların ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmede belirlenecek Ocak artışına eklenecek farkı ortaya koyacak.

SON DAKİKA