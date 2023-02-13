Emekliye 9.000 TL ödeme! Mart ayı Promosyon ÜCRET TABLOSU: SSK, Bağkur, EYT'liye kefilsiz şartsız 3 günde yatıyor! Ziraat, Halkbank, Finans, PTT...
Emekli promosyon ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Güncel emekli maaş promosyon ödemeleri yeni ayla birlikte 8.500'e kadar yükseldi. Şimdi gözler Mart ayı kampanyalarına çevrildi. Öte yandan bazı bankalarda 1000 TL bonus ödemeler de ek gelir sağlıyor. Peki, emekli promosyon ücretleri kaç TL oldu 2023? En yüksek promosyon ödemesi veren banka hangisi? İşte en güncel liste haberimizde...
13.02.2023 20:04 - Son Güncelleme: 13.02.2023 20:04
Kamu ve özel bankalar tarafından sağlanan emekli promosyon kampanyaları hakkında aramalar hız kazandı. Mart ayı ödemeleri için yeni liste merak ediliyor. Peki, en yüksek promosyon ödemesi hangi bankada? İşte merak edilenler...
Kamu ve özel bankalarda maaşını 3 sene aynı bankadan alan emeklilere ödenen promosyon ücreti değişiklik gösteriyor. Maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyen vatandaşlar, "Emekli maaşı banka promosyonları 2023" gibi aramalar yapıyor ve promosyon almak için e-Devlet kapısı üzerinden başvurularını yapıyor.
MART AYI PROMOSYONLARI NE KADAR OLDU 2023?
Mart ayı promosyon güncel listesi henüz açıklanmadı. Bankalardan kampanya duyuruları geldiğinde haberimize eklenecektir...