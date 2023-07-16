Emekliye 8.500 TL ek ödeme tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı %25 zam + 8.500 TL hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000 alanlar...

Emeklilerin dikkatle takip ettiği ihtiyaç kredisi kampanyalarına yenileri eklendi. Emekliler yüzde 25 kadar ek zam alacak. Bu zam haberiyle birlikte bankalardan da emeklilere özel bir jest geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank dahil bir çok banka Temmuz ayında yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Emekliler, ihtiyaçlarına göre 8.500, 9.000, 10.000, 15.000, 25.000, 35.000, 45.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilecekler. Ayrıca, taşıt ve konut kredileri gibi diğer kredi seçeneklerinde de kampanyalar yenilendi. İşte detaylar...