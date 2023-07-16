Emekliye 8.500 TL ek ödeme tablosu çıktı! SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı %25 zam + 8.500 TL hesabı kalem kalem yapıldı! 7.500, 8.500, 9.000 alanlar...
Emekliye %25 zam sonra yeni müjdeler de peş peşe duyuruyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar da nakite ihtiyaç duymaya başladı. Bu noktada bankaların kampanyaları da yoğun ilgi görüyor. Son ek zamla birlikte emeklilere yönelik bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları gündeme geldi. Acil nakite ihtiyacı olanlar, düğün yapacaklar veya çeyiz almak isteyenler, bankaların tüketici kredi fırsatlarını araştırıyor. Bu noktada üç banka öne çıkıyor ve kamu bankalarının kredi kampanyaları dikkat çekiyor. İşte bankaların sağladığı kredi miktarları ve geri ödeme detayları...
Emeklilerin dikkatle takip ettiği ihtiyaç kredisi kampanyalarına yenileri eklendi. Emekliler yüzde 25 kadar ek zam alacak. Bu zam haberiyle birlikte bankalardan da emeklilere özel bir jest geldi. Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank dahil bir çok banka Temmuz ayında yeni kredi kampanyalarını duyurdu. Emekliler, ihtiyaçlarına göre 8.500, 9.000, 10.000, 15.000, 25.000, 35.000, 45.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatından yararlanabilecekler. Ayrıca, taşıt ve konut kredileri gibi diğer kredi seçeneklerinde de kampanyalar yenilendi. İşte detaylar...
TEB EMEKLİYE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ 2023
TEB'den yapılan açıklama şöyle;
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