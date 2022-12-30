Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ gibi ödeme! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye ATM'den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan duyuru yapıldı. Emekliler 7.500 TL ödemeyi alabilmek için başvuru onayı alması gerekiyor. Onay alanlara ise 3 iş günü içinde banka hesaplarına paralar aktarılıyor. Peki, kimler 7.500 TL ödemeden yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!
30.12.2022 17:58 - Son Güncelleme: 30.12.2022 17:58
Yeni yılın gelmesiyle birlikte emekliler yılbaşı ikramiyesi yatacak mı sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Ancak bu konuda resmi açıklama gelmedi. Öte yandan emekliler, bankalara başvuru yapmaları halinde 7.500 TL nakit para alma hakkına sahip. Bu kapsamda ikramiye gibi promosyon ödemesi alarak ek kazanç elde edebiliyorlar. İşte banka banka promosyon ödemeleri ve EYT'lilere 2023 promosyon hesabı haberimizde...