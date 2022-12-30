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Haberler Ekonomi Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ gibi ödeme! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye ATM'den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ gibi ödeme! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C'liye ATM'den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerini kapsayan duyuru yapıldı. Emekliler 7.500 TL ödemeyi alabilmek için başvuru onayı alması gerekiyor. Onay alanlara ise 3 iş günü içinde banka hesaplarına paralar aktarılıyor. Peki, kimler 7.500 TL ödemeden yararlanacak, şartlar neler? İşte tüm detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
30.12.2022 17:58 - Son Güncelleme: 30.12.2022 17:58
Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye ATM’den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte emekliler yılbaşı ikramiyesi yatacak mı sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Ancak bu konuda resmi açıklama gelmedi. Öte yandan emekliler, bankalara başvuru yapmaları halinde 7.500 TL nakit para alma hakkına sahip. Bu kapsamda ikramiye gibi promosyon ödemesi alarak ek kazanç elde edebiliyorlar. İşte banka banka promosyon ödemeleri ve EYT'lilere 2023 promosyon hesabı haberimizde...

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Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye ATM’den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

Ocak'ta hayata geçecek EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olurken, aylıkla birlikte promosyon imkanı da olacak.

Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye ATM’den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

Halen bankalar 3 yıllık dönem için emeklilere 7 bin 500 liraya varan promosyon öderken, kimileri de emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Bu tutarların Ocak'ta emekli sayısındaki yaşanacak artışla daha da yükselmesi bekleniyor. İşte bankaların promosyon kampanyaları…

Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye ATM’den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

YAŞA takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemenin detayları belli oldu, sıra yasaya geldi. Ocak'ta da yasanın çıkması ve emeklilik başvurularının başlaması bekleniyor.

Emekliye 7.500 TL YILBAŞI İKRAMİYESİ! Maaş alan SSK, Bağkur, 4C’liye ATM’den nakit para verilecek! 3 gün içinde hesaplarda! Liste açıklandı!

EYT düzenlemesiyle emekli olanlar promosyon imkanı da elde edecek. Bu nedenle emeklilik için yasayı bekleyenler şimdiden promosyonları araştırmaya başladı.

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