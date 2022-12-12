Emekliye 7.334 TL, Memura 10.987 TL maaş! Ocak 2023 MAAŞ TABLOSU netleşti! 6 Aylık enflasyon + Ek gösterge + Refah Payı + ek zam!

Milyonlarca memur ve emekli Ocak zammına odaklanmış durumda. Bir artış da yeni ek göstergeyle yaşanacak. 30 yıllık hizmeti olanlardan ek göstergesi 2200- 3000'den 3600'e çıkanların emekli aylığı bin 749 ile bin 971 artacak. Masada zam oranlarıyla alakalı farklı farklı formüller var. Peki, en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşları ne kadar olacak? İşte yeni hesaplama!