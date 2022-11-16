Emekliye %73 ZAM! Yeni yıl maaşları SİL BAŞTAN! SSK'lıya 6 bin 168 TL, Bağkur'luya 4 bin 389 TL! 6 aylık enflasyonla 3.500, 4.000, 5.000 TL maaş alanlar...
Ocak ayına sayılı günler kala emekli memur maaşlarındaki düğümler çözülüyor. Milyonlarca emekli, memur ve işçiler maaşlarındaki artışları merak edip araştırıyor. 4 aylık enflasyon oranı 10.84 çıkarken yıl sonunda oluşacak 6 aylık rakamın üstüne bir de refah payı eklenmesi bekleniyor. Bu aşamada, emekli ve memurların maaşları enflasyon oranının üzerinde artmış olacak. Peki, Ocak 2023 emekli memur maaşları kaç TL olacak? Maaşlara refah payı eklenecek mi? İşte merak edilenler!
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklilerinin zam oranını yakından ilgilendiren enflasyon oranına ilişkin yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Yıl sonu enflasyon tahminleriyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranıyla beraber memur ve memur emeklisi maaşlarında yaşanacak artış oranı da netleşti. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? Memur ve memur emeklileri ocak ayında ne kadar enflasyon farkı alacak? İşte kalem kalem maaşlar!
Yaklaşık 14 milyon emekli, 4 milyondan fazla kamu çalışanı ve 1 milyona yakın sosyal yardım alan vatandaş ile birlikte 8 milyon civarında asgari ücretli Ocak ayında yapılacak maaş artışlarını bekliyor.
Yapılacak maaş artışlarını belirleyecek en önemli parametre yine enflasyon olacak. Ancak bu yıl geçtiğimiz Ocak ayında olduğu gibi yine enflasyonun üzerinde bir refah payı verilmesi de gündemde.
Bu noktada yıl sonu ortaya çıkacak 6 aylık enflasyona bir ekleme yapılması, taban maaşların da artırılması söz konusu olabilecek. Bu çalışmalar alternatifli olarak değerlendirilirken kesin değerlendirme 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla yapılabilecek. Şimdi kimin maaşı ne kadar artacak tek tek bakalım.