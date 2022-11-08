Emekliye %73 ZAM netleşiyor! 2000 öncesi SSK, Bağkur'luya 5 bin 667 TL, 2000 sonrası 3 bin 658 TL maaş + refah payı! 4A,4B,4C ZAMLI 2023 maaş tablosu!
Enflasyon tahminleriyle birlikte emekli ve memurların Ocak zammı netleşmeye başladı. Ocak zammı yüzde 15.91-22.75 arasında beklenirken, refah payı da gündeme geldi. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 73.12 arasında yer alıyor. Bilindiği üzere Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranında zam yapılacak. Peki, 2023 Ocak ayı emekli maaşları ne kadar olacak? Emeklilerin en düşük ve en yüksek maaşı kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
08.11.2022 13:10 - Son Güncelleme: 08.11.2022 13:10
Son dakika haberleri! Emekliler, Ocak zammını merakla bekliyor. Emekli vatandaşların maaşlarına yeni yıl zammı Ocak ayında gerçekleşecek. Maaş zam oranları ise Ocak ayının ilk haftasında netlik kazanacak. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu. Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş ve en yüksek maaş tahminleri geldi. İşte 2023 4A,4B,4C maaş zamlı tablo!