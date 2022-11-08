Emekliye %73 ZAM netleşiyor! 2000 öncesi SSK, Bağkur’luya 5 bin 667 TL, 2000 sonrası 3 bin 658 TL maaş + refah payı! 4A,4B,4C ZAMLI 2023 maaş tablosu!

Son dakika haberleri! Emekliler, Ocak zammını merakla bekliyor. Emekli vatandaşların maaşlarına yeni yıl zammı Ocak ayında gerçekleşecek. Maaş zam oranları ise Ocak ayının ilk haftasında netlik kazanacak. 6 aylık verinin 4 aylık bölümü belli oldu. Şu ana kadar gerçekleşen oranlara göre en düşük maaş ve en yüksek maaş tahminleri geldi. İşte 2023 4A,4B,4C maaş zamlı tablo!