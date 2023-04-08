5 milyon emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

Beş milyonu aşkın emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya1.300 TL intibak zammı kıskacı gündemde yerini koruyor. İntibak düzenlemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiren bir gelişme olarak gündeme geliyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor.. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Peki, intibak yasası bu sene çıkacak mı? İşte detaylar...