RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 5 milyon emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

5 milyon emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

İntibak düzenlemesi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, yeniden gündemde yer aldı. Söz konusu yasayla birlikte maaş farklıları giderilecek. 1200-1300 TL arasında ilave artış sağlacak. Peki, emekli intibak zammı yapılacak mı? İntibakla birlikte maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
08.04.2023 14:40 - Son Güncelleme: 08.04.2023 14:40
Emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

Beş milyonu aşkın emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya1.300 TL intibak zammı kıskacı gündemde yerini koruyor. İntibak düzenlemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiren bir gelişme olarak gündeme geliyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor.. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Peki, intibak yasası bu sene çıkacak mı? İşte detaylar...

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Emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar.

Emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

Emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise çalışmalar sürüyor. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek.

Emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur’luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...

Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

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