5 milyon emekliye %70 İNTİBAK + %12 EK ZAM! SSK, Bağkur'luya 8.439 TL + 1.200 TL ilave artış formülü! 2000-2004-2007-2008 sigortalılar tek çatı altında! Maaş farkı...
İntibak düzenlemesi hakkında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 2000 yılından önce emekli olanlar uygulanan intibak düzenlemesinin, 2000 yılından sonra emekli olanlar için de uygulanması bekleniyor. Milyonlarca emeklinin beklentisi olan intibak, yeniden gündemde yer aldı. Söz konusu yasayla birlikte maaş farklıları giderilecek. 1200-1300 TL arasında ilave artış sağlacak. Peki, emekli intibak zammı yapılacak mı? İntibakla birlikte maaşlar ne kadar olacak? İşte detaylar...
08.04.2023 14:40 - Son Güncelleme: 08.04.2023 14:40
Beş milyonu aşkın emekli bu gelişmeye kilitlendi! SSK Bağ-Kur'luya1.300 TL intibak zammı kıskacı gündemde yerini koruyor. İntibak düzenlemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanları yakından ilgilendiren bir gelişme olarak gündeme geliyor. İntibak düzenlemesinden 5 milyon kişi yararlanacağı biliniyor.. Emeklilere intibak zammı, toplu sözleşmeyle birlikte yeniden gündem olacak. Peki, intibak yasası bu sene çıkacak mı? İşte detaylar...
Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.