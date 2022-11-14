Emekliye 6 bin 168 TL, Memura 12 bin 210 TL! %73 zam + 6 aylık enflasyon + 1.971 TL fark! 4A,4B,4C yeni yıl maaş TABLOSU! 3.500 TL ve üstü alanlar...

Memur ve emeklinin gözü kulağı ocak ayında açıklanacak olan zam oranlarında. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını ocak ayının ilk haftasında öğrenecek. Ayrıca bir iyileştirme de yapılacak. Peki, emekli ve memur maaşına yapılacak zam ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en düşük maaşı ne kadar olacak? İşte emekli ve memur ocak zammına ilişkin tüm detaylar!