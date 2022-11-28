Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ocak ayına sayılı haftalar kaldı. Milyonlarca vatandaş için Ocak, zam ayı niteliğinde olacak Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2023'te emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu haberimizde!