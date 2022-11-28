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Haberler Ekonomi Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Ocak ayında maaşlara büyük zam beklentisi oluştu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarına adım adım yaklaşıyor. Şu anda 4 aylık veri netleşirken 5 Aralık'ta 5. veri gelecek. Bu kapsamda geriye sadece 1 veri kalacak. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahminleri de gelmeye devam ediliyor. Tahminlere göre 4 formül oluşturuldu. Peki, Ocak'ta en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!

28.11.2022 13:08 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:27
Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ocak ayına sayılı haftalar kaldı. Milyonlarca vatandaş için Ocak, zam ayı niteliğinde olacak Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2023'te emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu haberimizde!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

SGK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zam oranı yeni yılın yaklaştığı şu günlerde merak ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasıyla beraber SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini aldı.

EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTUYLA ne kadar maaş alacağını TIKLA VE ÖĞREN

Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Yapılan hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak. Mevcut enflasyon farkı ve sözleşmeden gelen zammın yanında ek gösterge farkından dolayı da maaşlar değişecek.

Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekim'de enflasyon aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 oldu.

Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!

Böylece memur ve emeklilerin alacakları zam farkları da netleşmeye başladı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları 4 aylık zam oranı belli oldu.

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