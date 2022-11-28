Emekliye 5.699 TL, Memura 11.176 TL! 6 aylık enflasyon + %22.75 ZAM! + 10 puan katkı! Ocak 2023 mevcut-yeni zamlı maaş TABLOSU netleşti!
Ocak ayında maaşlara büyük zam beklentisi oluştu. Emekli ve memurlar zamlı maaşlarına adım adım yaklaşıyor. Şu anda 4 aylık veri netleşirken 5 Aralık'ta 5. veri gelecek. Bu kapsamda geriye sadece 1 veri kalacak. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahminleri de gelmeye devam ediliyor. Tahminlere göre 4 formül oluşturuldu. Peki, Ocak'ta en düşük emekli memur maaşı ne kadar olacak? İşte en yeni maaş tablosu haberimizde!
28.11.2022 13:08 - Son Güncelleme: 28.11.2022 13:27
Tüm Türkiye'nin merakla beklediği Ocak ayına sayılı haftalar kaldı. Milyonlarca vatandaş için Ocak, zam ayı niteliğinde olacak Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyon rakamları ile birlikte emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşları da belli olacak. Peki 2023'te emeklinin, memurun ve diğer çalışanların zamlı maaşı ne kadar olacak? 2023 Ocak zammına dair son dakika gelişmeleri ve güncel zam oranı tablosu haberimizde!
SGK, Bağkur ve memur emeklileri için maaş zam oranı yeni yılın yaklaştığı şu günlerde merak ediliyor. Ekim ayı enflasyonunun duyurulmasıyla beraber SSK, Bağkur ve memur emekli maaşı zam oranları son şeklini aldı.
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