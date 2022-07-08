Emekliye 5.000 TL bayram ödemesi 3 günde hesapta! IBAN ve maaş kartınızı kontrol edin! 2.500 TL-3.500 TL maaş alan 4A 4B 4C SSK Bağkur'lular!
Bankalar, son dönemlerde müşteri çekmek suretiyle yeni promosyon kampanyaları düzenliyor. 3 sene süresince maaş aldıkları bankalarda kalma sözü verenler, bankalardan tek seferlik geri ödemesiz 1000 TL, 1500 TL ve 5.000 TL'ye kadar nakit ödeme alabiliyor. Vatandaşlar bankalarla promosyon anlaşması imzaladıklarında ödemelerini peşin olarak alabiliyor. SGK, SSK ve Bağ-Kur'lulara müjde verildi. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Çünkü maaşlarını 3 sene süresince o bankadan alma sözü verenlere tek seferlik 5.000 TL'ye kadar alınan maaş miktarına göre ödemeler yapılıyor. İşte banka banka promosyon ödemesi!
Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 senesinde meblağları güncellenen promosyon ödemeleri incelenmeye başlandı.Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir.. İşte banka banka Temmuz 2022 emekli promosyon ödemesi!
Emekli promosyon tutarları milyonlarca emeklinin gündeminde bulunuyor. Bankaların emekli promosyonu miktarlarında değişiklik yaşandı. Emekli promosyon miktarları ise maaş aralıklarına göre ve bankalara göre farklılık gösteriyor. Peki hangi bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor, en yüksek veren bankalar hangileri 2022?
Emekli promosyonu gelişmeleri ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Bankaların promosyon tutarları ise çeşitlilik gösteriyor. Emekliler, emekli promosyon tutarlarını araştırıyorlar.