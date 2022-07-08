Emekliye 5.000 TL bayram ödemesi 3 günde hesapta! IBAN ve maaş kartınızı kontrol edin! 2.500 TL-3.500 TL maaş alan 4A 4B 4C SSK Bağkur'lular!

Hali hazırda emekli ücretini hangi bankadan alacağına karar verememiş emekli kişiler için duyuru yapılan yeni teklifleri inceledik. Bilindiği üzere emekli vatandaşlara ücretlerini bir bankaya taşımaları gidişatında promosyon ödemesi yapılıyor. 2022 senesinde meblağları güncellenen promosyon ödemeleri incelenmeye başlandı.Emekli maaşını herhangi bir bankadan alan müşterilere, bankalar kendi kampanyaları dahilinde bir ödeme yaparlar. Ödemeler 3 yıllık ödeme süreci için peşin ödenir.. İşte banka banka Temmuz 2022 emekli promosyon ödemesi!