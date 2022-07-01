Emekliye 5.000 TL bayram harçlığı! 2.500, 2.750, 3.300 TL emekli maaşı alan 4A 4B 4C SSK Bağkurlular! Kurban parası ATM’den alınacak!

Süper gelişme ile ceplerde ilaç tesiri gösterecek! Maaşa göre en çok 5.000 TL ödeme alabilirsiniz! Bankamatikten derhal çekin. 13 milyondan fazla emekli 2022 yılının 2. emekli bayram ikramiyesini cebine koyacak. Ayrıca 4 Temmuz Pazartesi günü emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 5.000 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor. İşte banka banka Haziran ayı kampanyaları!