Emekliye 5.000 TL bayram harçlığı! 2.500, 2.750, 3.300 TL emekli maaşı alan 4A 4B 4C SSK Bağkurlular! Kurban parası ATM'den alınacak!
Pek çok bankanın promosyon ödemesi konusunda yarışı kızışırken verilen miktarda da artış yaşandı. Bu ay ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler diğer yandan maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Bu süreçte taahüt süresi dolan emekliler promosyon imkanları hakkında da haberdar olmak istiyor. Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Alınan maaşa göre en az 625-750 lira ödeme yapılıyor ve özel bankaların kampanyalarındaki tutar artıyor. Promosyonda ödemeler tek seferlik 5.000 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkatleri cezbetmeye devam ediyor. İşte banka banka Temmuz 2022 promosyon ödemeleri!
01.07.2022 12:09 - Son Güncelleme: 01.07.2022 12:27
Süper gelişme ile ceplerde ilaç tesiri gösterecek! Maaşa göre en çok 5.000 TL ödeme alabilirsiniz! Bankamatikten derhal çekin. 13 milyondan fazla emekli 2022 yılının 2. emekli bayram ikramiyesini cebine koyacak. Ayrıca 4 Temmuz Pazartesi günü emeklilerin yeni zamlı maaşları belli olacak. Emeklilerin ek gelir avantajları devam ederken henüz promosyon almamış olanlara bankalar aracılığıyla yeni teklifler gelmeye devam ediyor. Bankalar emeklilere maaşına göre en az 625 ya da 750 lira promosyon öderken, kampanyalarla tutar 5.000 liraya kadar çıkıyor. Başvuru yapmamış olanlar ise en iyi tutarı veren bankayı merak ediyor. İşte banka banka Haziran ayı kampanyaları!