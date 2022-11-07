Emekliye 5 bin 901, Memura 11 bin 638 TL! %65 6 aylık enflasyon + 10 puan REFAH payıyla 4A,4B,4C yeni maaş tablosu! 3.500 TL ve üstü maaş alanlar...

Zam merakla beklenirken, çıkacak orana 5-10 puan arasında bir refah payı eklenmesi de gündeme geldi. Ayrıca halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının artırılması için de kollar sıvandı. Peki bu durumda memurları, emeklileri ne kadarlık bir artış bekliyor? İşte yanıtı...