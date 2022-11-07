Emekliye 5 bin 901, Memura 11 bin 638 TL! %65 6 aylık enflasyon + 10 puan REFAH payıyla 4A,4B,4C yeni maaş tablosu! 3.500 TL ve üstü maaş alanlar...
2023 Memur ve emekli maaşları için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Maaşların belli olması için sadece 2 veri kaldı. Yapılan yıl sonu tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 15.91 ile 21.61, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.99 ile 22.75 arasında beklenirken, 5-10 puanlık bir refah payı da gündeme geldi. Peki Emekli memur refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? İşte tüm merak edilenler ve yeni maaşlar haberimizde!
07.11.2022 14:22 - Son Güncelleme: 07.11.2022 14:22
2023 Ocak ayı emekli ve memur maaş zammı için yeni ipucları gelmeye devam ediyor. Türkiye'de 13 milyonun üzerinde emeklim ve memurlar Ocak ayına haftalar kala zam haberlerini yakından takip etmeye başladı. Ocak zammı yüzde 15.91 ile 21.61, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 16.99 ile 22.75 arasında beklenirken, 5-10 puanlık bir refah payı da gündemde. İşte refah payı dahil emekli memur 2023 maaşları!