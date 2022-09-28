Emekliye 5 bin 522 TL, Memura 10.830 TL, Asgari ücrete 7 bin 134 TL! Milyonlara Ocak 2023 ZAMMI! 6 aylık enflasyon+ İlave 2.5 puanla EMEKLİ MEMUR maaş TABLOSU!

Milyonların gözü kulağı Ocak zammında! Başkan Recep Erdoğan'ın asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı hakkında yapmış olduğu açıklama sonrası gözler hesaplamalara çevrildi. Erdoğan açıklamasında, "Asgari ücretten memur ve emekli maaşına kadar tüm kesimlerin gelirlerini yılbaşında ciddi şekilde tekrar yükselterek enflasyonun yol açtığı refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız" İfadelerine yer verdi. Peki, Asgari ücretlileri, memurları ve emeklileri ne kadar zam bekliyor? İşte milyonları bekleyen Ocak zammının formülleri ve güncel hesaplamaları haberimizde!