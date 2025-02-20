Emekliye 40 bin TL promosyon verilir mi? A’dan Z’ye yeni liste oluştu: SSK, Bağkur’luya mart ayında...

Emekli promosyonları, emekliler için ek gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Özellikle, eski ve yeni emekliler, banka promosyonlarının artmasını bekliyor. Mart ayında SGK ve bankaların masaya oturması ile birlikte, emekli promosyonlarının tutarlarının yeniden belirlenmesi bekleniyor. Şu anda 27 bin TL'ye kadar çıkan promosyonlar ilerleyen dönemlerde 40 bin TL'yi geçebilir mi?

Bankalar Arası Rekabet: 27 Bin Lira Promosyonun Sınırları Bugüne kadar bankalar, emekli maaşlarına göre belirli promosyon tutarları sunuyordu. Bu tutarlar genellikle 5 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Ancak son dönemlerde 30 bin TL'ye kadar çıkabilecek promosyon ödemeleri hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş durumda.

Özellikle Mart ayında SGK ile bankaların yapacağı toplantı ve anlaşmalar sonucunda bu rakamların artması bekleniyor. 27 bin TL'ye kadar çıkan promosyonların 30 bin TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.

Hatta bazı kaynaklar bu tutarın 40 bin TL'ye kadar yükselmesi yönünde söylentiler olduğunu belirtiyor.