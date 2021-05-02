Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika gelişmesi! İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler kaç TL intibak zammı alacak?

Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. . 'İntibak kanunu 2021 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklemiş olduğu intibak düzenlemesi hakkında çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Emekliye 355 TL zam yapılmasını sağlayacak olan intibak ayarı için son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti.

02.05.2021 10:21 - Son Güncelleme: 02.05.2021 10:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





