Emekliye 355 TL intibak zammı için son dakika gelişmesi! İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler kaç TL intibak zammı alacak?
Emekli vatandaşlar İntibak Kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. . 'İntibak kanunu 2021 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecanla beklemiş olduğu intibak düzenlemesi hakkında çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Emekliye 355 TL zam yapılmasını sağlayacak olan intibak ayarı için son dakika gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL'ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti.
2000 senesinden sonra emekli olan kişiler için ise intibak konusunda beklenti devam ediyor. İntibak kelime anlamı ile bir duruma, bir ortama, çevreye uyma anlamında kullanılıyor. İntibak yasası ile ise aynı unvana sahip olan kadro ve görevden emekli olanlar arasında bulunan emekli maaşı tutarı arasındaki farklar ortadan kaldırılacak ve eşit işe eşit maaş hayata geçirilecek. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden birisi intibak zammı. Çıkması durumunda maaşlarda 355 TL'ye varan artışların yaşanacağı intibak düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri ve intibak düzenlemesinin nasıl çıkacağına ilişkin detaylar yazımızda. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı.
İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?
2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:
-Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.
-Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.
2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI
2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.
Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.
Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ
Emekli maaşlarının bağlanma oranlarına dair farklı sistemler uygulanmakta. Burada 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.