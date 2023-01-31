Emekliye %30+27 EK ZAM + R. Payı+ İntibak! SSK, Bağkur’lunun aylıklarında 1708 TL ARTIŞ! Çıplak maaş 8.035 TL’ye çıkacak! 5.500 TL ve üstü alanlar...

2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK (4A) ve BAĞ-KUR'lular (4B), aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığına dikkat çekiyor ve intibak ile aradaki maaş farklılığının son bulmasını istiyor.